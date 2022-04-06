ДТП в Одесі: іномарка влетіла у зупинку громадського транспорту

21:21 10 листопада Київ, Україна

На проспекті Небесної сотні в Одесі автомобіль марки Toyota на шаленій швидкості влетів у зупинку громадського транспорту.





За інформацією очевидців, швидкість автомобіля в момент аварії становила 90-120 км/год. Передбачається, що водій Toyota пішов в дрифт зі світлофора, після чого і сталася



За попередніми даними, водій був тверезий. Всіх постраждалих екстрено госпіталізували до медичних установ.



Четверо осіб отримали травми - в аварії постраждали 39-річна жінка та її 15-річна дочка, 16-річний юнак та 48-річна жінка. У неповнолітньої відкритий перелом ноги.За інформацією очевидців, швидкість автомобіля в момент аварії становила 90-120 км/год. Передбачається, що водій Toyota пішов в дрифт зі світлофора, після чого і сталася ДТП За попередніми даними, водій був тверезий. Всіх постраждалих екстрено госпіталізували до медичних установ.

Проспект зараз перекритий, на місце прибув начальник Нацполіції Одеської області.