ДТП в Одесі: іномарка влетіла у зупинку громадського транспорту

На проспекті Небесної сотні в Одесі автомобіль марки Toyota на шаленій швидкості влетів у зупинку громадського транспорту.
Четверо осіб отримали травми - в аварії постраждали 39-річна жінка та її 15-річна дочка, 16-річний юнак та 48-річна жінка. У неповнолітньої відкритий перелом ноги.
За інформацією очевидців, швидкість автомобіля в момент аварії становила 90-120 км/год. Передбачається, що водій Toyota пішов в дрифт зі світлофора, після чого і сталася ДТП.
За попередніми даними, водій був тверезий. Всіх постраждалих екстрено госпіталізували до медичних установ.
За інформацією очевидців, швидкість автомобіля в момент аварії становила 90-120 км/год. Передбачається, що водій Toyota пішов в дрифт зі світлофора, після чого і сталася ДТП.
За попередніми даними, водій був тверезий. Всіх постраждалих екстрено госпіталізували до медичних установ.
Проспект зараз перекритий, на місце прибув начальник Нацполіції Одеської області.
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