ДТП в Миколаєві: Lancer розірвало від зіткнення з BMW

14:34 12 листопада Київ, Україна

Вчора, близько 23:15 сталася аварія за участю двох іномарок, автомобіль BMW врізався в Mitsubishi Lancer, від сильного зіткнення Lancer розірвало, а водій BMW після ДТП зник з місця події.

Про це повідомила пресслужба поліції Миколаївської області.

Відзначається, аварія сталася на перехресті проспекту Героїв України та Вітрильного провулка, зіткнулися BMW, під керуванням невстановленого водія, і Mitsubishi Lancer, за кермом якого перебував 35-річний чоловік.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій Mitsubishi отримав тілесні ушкодження та з місця пригоди був доставлений до медичного закладу. Водій BMW, залишивши авто, зник з місця події.



Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП і місцеперебування другого учасника події. За вказаним фактом слідчі почали кримінальне провадження за ознаками ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.



