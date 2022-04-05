ДТП в Миколаєві: Lancer розірвало від зіткнення з BMW

Вчора, близько 23:15 сталася аварія за участю двох іномарок, автомобіль BMW врізався в Mitsubishi Lancer, від сильного зіткнення Lancer розірвало, а водій BMW після ДТП зник з місця події.
Про це повідомила пресслужба поліції Миколаївської області.
Відзначається, аварія сталася на перехресті проспекту Героїв України та Вітрильного провулка, зіткнулися BMW, під керуванням невстановленого водія, і Mitsubishi Lancer, за кермом якого перебував 35-річний чоловік.
В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій Mitsubishi отримав тілесні ушкодження та з місця пригоди був доставлений до медичного закладу. Водій BMW, залишивши авто, зник з місця події.
Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП і місцеперебування другого учасника події. За вказаним фактом слідчі почали кримінальне провадження за ознаками ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі