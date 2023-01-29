ДТП у Молдові: автобус з українцями з'їхав з траси та перекинувся

09:33 29 січня Київ, Україна

У суботу, 28 січня, на трасі R-30 поблизу селища Троїта в центральній частині Молдови перекинувся автобус Setra сполученням Кишинів-Одеса. Про це повідомляє місцева поліція у Facebook.

В автобусі перебував 21 пасажир. Переважно українці. Ніхто не постраждав. Попередньою причиною ДТП стали тяжкі погодні умови. Через них автобус з'їхав з траси і перекинувся.

"Постраждалих немає, водій не був п'яний. Поки що на місці працюють поліцейські, які встановлюють всі обставини", - пишуть молдавські правоохоронці.

Нагадаємо, напередодні на Харківщині зіткнулися мікроавтобус Mercedes-Benz і вантажівка MAN. Загинули водій та один пасажир мікроавтобуса, ще вісім осіб травмовано.