ДТП у Кривому Розі: мотоцикліст загинув на місці (ВІДЕО)

Про це повідомляють місцеві ЗМІ Кривого Рогу. Поки що офіційного підтвердження інформації від поліції не надходило.
Увечері, 23 листопада, приблизно о 18:00, у Кривому Розі Дніпропетровської області сталося смертельне зіткнення двоколісного транспорту та легкового автомобіля. Постраждав мотоцикліст та його пасажирка.
Як стало відомо, мотоцикліст, рухаючись вулицею Володимира Великого, влетів у автомобіль, що розвертався на перехресті.
За словами свідків аварії, водій легкового автомобіля порушив правила дорожнього руху. Він мав намір перетнути подвійну суцільну, де в цей час на своїй швидкості їхав мотоцикл. Зіткнення було не уникнути.
У ЗМІ стверджують, що згідно з правилами ПДР, повертати можна було лише праворуч — водій повернув ліворуч.
Відома лише попередня інформація.
На місці аварії працювали медики, патруль та оперативна група. Усі обставини ДТП з'ясовує поліція.
Раніше ми писали, що водії при керуванні двоколісного транспорту порушили ПДР, внаслідок ДТП загинули два мотоциклісти.
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