ДТП у Кривому Розі: мотоцикліст загинув на місці (ВІДЕО)

У ДТП загинув мотоцикліст, його пасажирку доставили у відділення реанімації.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ Кривого Рогу. Поки що офіційного підтвердження інформації від поліції не надходило.

Увечері, 23 листопада, приблизно о 18:00, у Кривому Розі Дніпропетровської області сталося смертельне зіткнення двоколісного транспорту та легкового автомобіля. Постраждав мотоцикліст та його пасажирка.

Як стало відомо, мотоцикліст, рухаючись вулицею Володимира Великого, влетів у автомобіль, що розвертався на перехресті.

За словами свідків аварії, водій легкового автомобіля порушив правила дорожнього руху. Він мав намір перетнути подвійну суцільну, де в цей час на своїй швидкості їхав мотоцикл. Зіткнення було не уникнути.