ДТП у Коростені: поліція з'ясовує обставини аварії з двома мікроавтобусами (ФОТО)

13:44 23 листопад Київ, Україна

Наразі поліція Житомирської області встановлює всі обставини дорожньої пригоди на автотрасі за участю двох мікроавтобусів. Внаслідок зіткнення обидві машини перекинулися. Травми отримали обидва водії та двоє пасажирів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції на Житомирщині.

Зіткнення двох транспортних засобів сталося 22 листопада о 12:50 у Коростені. Поліція попередньо встановила на місці дорожньо-транспортної пригоди, що водій автомобіля «Opel Vivaro», 50-річний житель Овруцької ТГ, рухаючись вулицею Сергія Кемського, порушив правила дорожнього руху та допустив зіткнення з автомобілем «Mercedes Sprinter», яким керував 27-річний мешканець Житомира. Внаслідок лобового зіткнення транспортні засоби перекинулися.

Тілесні травми отримали обидва водії та їхні пасажири: у салоні Opel перебувала 41-річна жінка, мешканка м. Овруч, та ще одна пасажирка одного з мікроавтобусів з травмами, 24-річна мешканка Рівненської області. Всім учасникам ДТП було надано медичну допомогу.

Поліція продовжує з'ясовувати всі обставини аварії. Обидва автомобілі було вилучено у власників. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Продовжується з'ясування всіх обставин.