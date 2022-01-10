ДТП в Київській області: загинули підлітки

14:51 27 серпень Київ, Україна

За інформацією поліції Київської області, в Березані сталося ДТП зі смертельними наслідками, в аварії загинули двоє, в тому числі неповнолітня дівчина.

Водій Chevrolet не впорався з керуванням і в'їхав у бетонну огорожу приватного домоволодіння. В автомобілі на момент зіткнення перебували водій і четверо пасажирів. В результаті аварії 20-річний водій і 15-річна пасажирка загинули, ще троє пасажирів 17-19 років отримали численні ушкодження. Постраждалих госпіталізували.



Поліція не уточнює, на якій швидкості машина влетіла в огорожу, але на наданому фото Chevrolet зім'ятий дуже сильно. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування.



