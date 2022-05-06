ДТП в Києві: таксист помер під час руху власного авто

05:29 07 грудня Київ, Україна

Прибулі на місце ДТП лікарі швидкої допомоги констатували смерть водія Skoda Fabia. За даними медиків, смерть чоловіка настала під час руху авто, що і стало причиною аварії.



Про це повідомляють Вартові.Еспресо.



Автомобіль Skoda Fabia рухався по проспекту Шухевича в напрямку Північного моста. Прямо під час руху авто вискочило на бордюрний камінь, збивши кілька стовпчиків огорожі, потім на тротуар і велосипедну доріжку. Так некерована машина проїхала близько 40 метрів. Прямо перед заїздом на АЗС автомобіль зупинився.



Коли свідки ДТП підійшли до машини, побачили водія без свідомості. За попередніми даними, чоловік помер під час руху, через що автомобіль став некерованим і сталася ДТП.



Медики швидкої, які прибули на виклик, лише констатували смерть. На місці працюють патрульні поліціянти, які очікують прибуття слідчо-оперативної групи. Обставини ДТП з'ясовує слідство.