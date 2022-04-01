ДТП в Києві: стара аварія стала причиною нової, постраждали три людини. Фото
07:16 05 липня Київ, Україна
Поки патрульні розбиралися, хто має рацію, хто винен в незначних подряпинах на капоті Chery Tiggo, в них на повній швидкості влетів Subaru, в результаті з важкими травмами госпіталізована жінка з двома дітьми.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
"Жінка-водій Daewoo Matiz подряпала Chery Tiggo, встали, приїхав аварійний комісар для оформлення ДТП
і тут ззаду на повному ходу, не гальмуючи, влітає Subaru, таранячи всі три авто. Йшов дощ, мати з дітьми сиділи в авто, всі отримали серйозні травми і були терміново госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.
На місці ДТП працюють правоохоронці.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі