ДТП в Києві: стара аварія стала причиною нової, постраждали три людини. Фото

07:16 05 липня Київ, Україна

Поки патрульні розбиралися, хто має рацію, хто винен в незначних подряпинах на капоті Chery Tiggo, в них на повній швидкості влетів Subaru, в результаті з важкими травмами госпіталізована жінка з двома дітьми.



Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

"Жінка-водій Daewoo Matiz подряпала Chery Tiggo, встали, приїхав аварійний комісар для оформлення ДТП і тут ззаду на повному ходу, не гальмуючи, влітає Subaru, таранячи всі три авто. Йшов дощ, мати з дітьми сиділи в авто, всі отримали серйозні травми і були терміново госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.

На місці ДТП працюють правоохоронці.