ДТП в Києві: автомобіль протаранив кав'ярню

На Дніпровській Набережній сталося зіткнення двох легкових автомобілів, внаслідок аварії один автомобіль вилетів з дороги і "припаркувався" в приміщенні кав'ярні, яка розташована на зупинці громадського транспорту.
Відзначається, що ДТП сталося на перехресті вулиці Княжий Затон і Дніпровській Набережній.
В результаті аварії постраждав водій Mazda, він знаходиться в критичному стані, його відправили в реанімацію.
В результаті аварії постраждав водій Mazda, він знаходиться в критичному стані, його відправили в реанімацію.
У продавця в кав'ярні травмована рука. Відвідувачів кав'ярні в момент ДТП всередині не було.
Подробиці уточнюються, на місці працюють правоохоронці.
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