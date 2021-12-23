ДТП в Києві: автомобіль протаранив кав'ярню

14:20 14 серпень Київ, Україна

На Дніпровській Набережній сталося зіткнення двох легкових автомобілів, внаслідок аварії один автомобіль вилетів з дороги і "припаркувався" в приміщенні кав'ярні, яка розташована на зупинці громадського транспорту.





В результаті аварії постраждав водій Mazda, він знаходиться в критичному стані, його відправили в реанімацію.



Відзначається, що ДТП сталося на перехресті вулиці Княжий Затон і Дніпровській Набережній.В результаті аварії постраждав водій Mazda, він знаходиться в критичному стані, його відправили в реанімацію.

У продавця в кав'ярні травмована рука. Відвідувачів кав'ярні в момент ДТП всередині не було.

Подробиці уточнюються, на місці працюють правоохоронці.