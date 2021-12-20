ДТП у Кам'янському: загинула мама та 3-річний малюк

Наразі поліція намагається встановити причини смертельної аварії, в якій загинула мати з дитиною, та ще одну жінку з дівчинкою 9 років доставили до відділення реанімації.

Повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Відомі попередні дані, що у місті Кам'янському Дніпропетровської області сталася ДТП за участю легкового автомобіля та пішоходів, повідомлення надійшло 26 листопада о 17:20. Аварія сталася в районі готелю «Родина» на вулиці Січеславський шлях.

На місці поліція слідчого відділу попередньо встановила, що внаслідок дорожньої пригоди від отриманих травм померла жінка 35 років та її трирічна дитина, яку не змогли реанімувати у лікарні.

Водій ЗАЗ 1102, 1971 року народження, скоїв наїзд на пішоходів, які під час руху транспорту перебували на смузі розділення дорожнього полотна. Серед пішоходів були дві жінки та дві дитини.

Відомо, що на місці аварії одразу померла молода жінка. Її трирічний хлопчик помер у лікарні. Ще одна жінка, 65 років із 9-річною дівчинкою перебувають у реанімації. Їхній стан здоров'я поки що невідомий.

Поліція встановлює причини ДТП.