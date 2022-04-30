ДТП в Харківській області: мати з трьома дітьми врізалася в дерево на позашляховику

13:17 03 грудня Київ, Україна

34-річна жінка на автомобілі "Toyota Prado", в якому перебувало троє її дітей, не впоравшись з керуванням, скоїла зіткнення з деревом, всі четверо госпіталізовані.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Харківській області.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася 2 грудня близько 22:40. Поліціянти встановили, що 34-річна мешканка села Липці перебувала за кермом автомобіля "Toyota Prado" і рухалася по вулиці Миру в селі Слобожанське Харківського району. За попередніми даними, під час руху жінка не впоралася з керуванням на слизькому дорожньому покритті і допустила зіткнення з деревом", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в результаті аварії в Харківську міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги з травмами різного ступеня тяжкості були доставлені водійка і троє пасажирів позашляховика: 10-річний син і 13-річна дочка жінки, а також хлопець 14 років.



Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень Липецького відділення поліції. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.