ДТП в Харківській області: мати з трьома дітьми врізалася в дерево на позашляховику

34-річна жінка на автомобілі "Toyota Prado", в якому перебувало троє її дітей, не впоравшись з керуванням, скоїла зіткнення з деревом, всі четверо госпіталізовані.
Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Харківській області.
Відзначається, що в результаті аварії в Харківську міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги з травмами різного ступеня тяжкості були доставлені водійка і троє пасажирів позашляховика: 10-річний син і 13-річна дочка жінки, а також хлопець 14 років.
Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень Липецького відділення поліції. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.
Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень Липецького відділення поліції. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.
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