ДТП: У Дніпрі загинула однорічна дитина

Жахливе ДТП зі смертельними наслідками сталося в Дніпрі. Батьки втратили дитину і самі знаходяться в лікарні через отримані під час аварії травм.

Як повідомлялося раніше, в Дніпрі на Полтавському шосе сталося жорстке ДТП за участю легкових автомобілів Skoda Octavia і Daewoo Lanos. За попередньою інформацією Ланос вилетів на зустрічну смугу руху і зіткнувся з чеським універсалом. Від удару легковик перевернуло і викинуло на відбійник. В результаті ДТП загинула однорічна дитина. Ще 7 осіб з травмами різного ступеня тяжкості опинилися в лікарні.

ДТП сталося на виїзді з Дніпра по Полтавському шосе. Водій Daewoo Lanos не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу, зіткнувшись зі Skoda Octavia. В результаті удару, Ланос перекинувся і вилетів на відбійник.

За попередньою інформацією, в салоні Daewoo Lanos знаходилися п'ять осіб. Дитина у віці 1 року загинув на місці. Ще чотирьох, - з різними травмами з місця ДТП забрали в кареті швидкої допомоги. В універсалі Skoda перебували троє осіб. Їх також довелося госпіталізувати.