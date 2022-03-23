ДТП в центрі Києва: водій збив на смерть двох людей
17:22 30 жовтня Київ, Україна
Сьогодні близько 16:00 в центрі столиці, на Майдані Незалежності сталася страшна ДТП, в результаті якої загинуло 2 особи, троє отримали тілесні ушкодження.
За даними поліції, водій автомобіля Land Rover наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної Сотні і вулиці Хрещатик, після чого автомобіль став некерованим, вилетів на пішохідну зону і протаранив натовп людей.
На місці працюють патрульні поліціянти та слідчо-оперативна група.
"Попередньо встановлено, що водій іномарки не впорався з керуванням і в'їхав у зупинку громадського транспорту, де перебували люди. В результаті ДТП двоє людей загинули на місці події, а ще кілька - отримали тілесні ушкодження. Лікарі їм надають необхідну медичну допомогу. На місці працює слідчо-оперативна група і з'ясовує всі обставини і причини цієї смертельної ДТП. Зараз поліціянти спілкуються з 66-річним водієм транспортного засобу, який скоїв наїзд на людей, і перевіряють його на стан сп'яніння", - йдеться в повідомленні поліції
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі