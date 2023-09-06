ДТП з українцями в Австрії: загинуло четверо людей, у тому числі двоє дітей

10:24 13 серпня Київ, Україна

Учора, 12 серпня, на одній із трас в Австрії сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Як повідомляє RMF FM, розбився мікроавтобус, у якому їхали українці. Внаслідок аварії загинули четверо людей, у тому числі двоє дітей.

Аварія сталася між виїздами Гавайншталь-Мітте та Хохляйтен у напрямку Відня. Мікроавтобус перекинувся, пробив загородження мосту та впав на ґрунтову дорогу, яка проходила під автобаном.

Внаслідок ДТП загинули чотири особи - двоє дорослих та двоє дітей (у віці семи місяців та трьох років). За даними пожежної бригади, двоє загиблих дорослих були бабусею та дідусем дітей.

У транспортному засобі також знаходилася ще одна дитина, яка отримала легкі поранення. Троє інших пасажирів зазнали незначних травм.

Водій автобуса зізнався, що на кілька секунд заснув.

"Це був транспортний засіб із польськими реєстраційними номерами, а їхали у ньому громадяни України. Громадян Польщі в ньому не було", - повідомив заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський, зазначивши, що інформацію передано українському посольству.

У рятувальній операції взяли участь п'ять рятувальних автомобілів, три карети швидкої допомоги та гелікоптер.

Нагадаємо, що в ніч проти 9 липня мікроавтобус з українцями в Польщі потрапив у ДТП. На місці аварії загинула 33-річна українка. А наприкінці липня в Туреччині в районі Аланії туристичний автобус врізався у вантажівку. У ДТП загинула 26-річна дівчина, гід із України.