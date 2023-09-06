ДТП з українцями в Австрії: загинуло четверо людей, у тому числі двоє дітей

Учора, 12 серпня, на одній із трас в Австрії сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Як повідомляє RMF FM, розбився мікроавтобус, у якому їхали українці. Внаслідок аварії загинули четверо людей, у тому числі двоє дітей.
Аварія сталася між виїздами Гавайншталь-Мітте та Хохляйтен у напрямку Відня. Мікроавтобус перекинувся, пробив загородження мосту та впав на ґрунтову дорогу, яка проходила під автобаном.
Внаслідок ДТП загинули чотири особи - двоє дорослих та двоє дітей (у віці семи місяців та трьох років). За даними пожежної бригади, двоє загиблих дорослих були бабусею та дідусем дітей.
У транспортному засобі також знаходилася ще одна дитина, яка отримала легкі поранення. Троє інших пасажирів зазнали незначних травм.
Водій автобуса зізнався, що на кілька секунд заснув.
У рятувальній операції взяли участь п'ять рятувальних автомобілів, три карети швидкої допомоги та гелікоптер.
Нагадаємо, що в ніч проти 9 липня мікроавтобус з українцями в Польщі потрапив у ДТП. На місці аварії загинула 33-річна українка. А наприкінці липня в Туреччині в районі Аланії туристичний автобус врізався у вантажівку. У ДТП загинула 26-річна дівчина, гід із України.
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