ДТП з українцями в Австрії: загинуло четверо людей, у тому числі двоє дітей

10:24 13 серпня Київ, Україна

Учора, 12 серпня, на одній із трас в Австрії сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Як повідомляє RMF FM, розбився мікроавтобус, у якому їхали українці. Внаслідок аварії загинули четверо людей, у тому числі двоє дітей.

Аварія сталася між виїздами Гавайншталь-Мітте та Хохляйтен у напрямку Відня. Мікроавтобус перекинувся, пробив загородження мосту та впав на ґрунтову дорогу, яка проходила під автобаном.

Внаслідок ДТП загинули чотири особи - двоє дорослих та двоє дітей (у віці семи місяців та трьох років). За даними пожежної бригади, двоє загиблих дорослих були бабусею та дідусем дітей.

У транспортному засобі також знаходилася ще одна дитина, яка отримала легкі поранення. Троє інших пасажирів зазнали незначних травм.

Водій автобуса зізнався, що на кілька секунд заснув.

Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Австрии

"Це був транспортний засіб із польськими реєстраційними номерами, а їхали у ньому громадяни України. Громадян Польщі в ньому не було", - повідомив заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський, зазначивши, що інформацію передано українському посольству.

У рятувальній операції взяли участь п'ять рятувальних автомобілів, три карети швидкої допомоги та гелікоптер.

Нагадаємо, що в ніч проти 9 липня мікроавтобус з українцями в Польщі потрапив у ДТП. На місці аварії загинула 33-річна українка. А наприкінці липня в Туреччині в районі Аланії туристичний автобус врізався у вантажівку. У ДТП загинула 26-річна дівчина, гід із України.