ДТП за участю нардепа Трухіна: оприлюднено відео з місця аварії

10:01 02 лютий Київ, Україна





На відео Трухін кілька разів намагається залишити місце ДТП, пропонуючи співробітникові поліції гроші зі словами "давай я тихенько до лісу піду". Зокрема, він просить віддати йому з машини сумку і каже правоохоронцям, що "про всяк випадок відвантажить 150 000, просто як бонус" з неї. Потім він обіцяє поговорити із головою МВС України Денисом Монастирським.



Нардеп кілька разів відмовляється проходити тест на алкоголь, посилаючись на те, що не керував автомобілем, який спровокував ДТП, хоча свідки затверджують протилежне. Також Трухін спочатку відмовляється підписувати протокол з місця події, говорячи, що у нього болить голова і трясуться руки, а потім заповнює його таким почерком, що поліціянт кілька разів просить переписати знову, говорячи, що депутат "знущається". Оприлюднено розслідування, яке містить відео з нагрудних камер поліціянтів на місці ДТП за участю нардепа з парламентської фракції "Слуга народу" Олександра Трухіна, яка сталася у серпні 2021 року.На відео Трухін кілька разів намагається залишити місце ДТП, пропонуючи співробітникові поліції гроші зі словами "давай я тихенько до лісу піду". Зокрема, він просить віддати йому з машини сумку і каже правоохоронцям, що "про всяк випадок відвантажить 150 000, просто як бонус" з неї. Потім він обіцяє поговорити із головою МВС України Денисом Монастирським.Нардеп кілька разів відмовляється проходити тест на алкоголь, посилаючись на те, що не керував автомобілем, який спровокував ДТП, хоча свідки затверджують протилежне. Також Трухін спочатку відмовляється підписувати протокол з місця події, говорячи, що у нього болить голова і трясуться руки, а потім заповнює його таким почерком, що поліціянт кілька разів просить переписати знову, говорячи, що депутат "знущається".

Після оприлюднення відео глава "Слуги народу" у Раді Давид Арахамія заявив, що Трухіну не місце у фракції та партії.

"Він має негайно вийти самостійно, якщо він цього не зробить, ми виключимо його", - заявив Арахамія.

За словами Арахамії, відео говорить більше, ніж Трухін може сказати на виправдання.



Фракція "Європейська солідарність" у Верховній Раді вимагає негайного порушення кримінальної справи "за фактом ДТП та корупції Трухіна" і наполягає, що її має вести Національне антикорупційне бюро.



Більше того, у "Євросолідарності" вимагають відставки Монастирського, який, на переконання фракції, "покривав злочин", а також керівника Державного бюро розслідувань, яке "спустило розслідування на гальма".



Нагадаємо, що 23 серпня Трухін став учасником ДТП дорогою з Полтави до Києва, в якій постраждали шестеро людей. Незважаючи на резонанс у ЗМІ, Трухін та правоохоронні органи більше тижня не коментували подію, тим часом новини про неї раптово "зачистили" близько 30 видань.



Згодом Трухін заявив, що не був за кермом автомобіля. Тим часом правоохоронні органи відкрили справу та почали шукати відео з місця події, оскільки, за їхньою інформацією, дорожні камери на відповідній ділянці не працювали. При цьому про результати розслідування досі офіційно не повідомляли.