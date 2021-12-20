ДТП за участю фури в Полтавській області

»3 серпня о 11:15 в Чутівському районі на 388 км автодороги Київ-Харків-Довжанський водій вантажного автомобіля" ДАФ "під час руху зачепив дорожній відбійник і з'їхав на узбіччя, в результаті чого цистерну даного авто розвернуло і вона пошкодила автомобіль. За попередньою інформацією в цистерні перебувала близько 20 тонн нафти ", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що в ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди брали участь 2 відділення ГСЧС.
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