ДТП за участю двох BMW: загинули троє
19:57 06 серпень Київ, Україна
Страшне ДТП
в Голосіївському районі міста Києва, в результаті зіткнення двох автомобілів марки BMW
загинули три людини, двоє постраждали.
Про це повідомляє прес-служба ГСЧС Києва
"6 серпня о 16:36 в оперативно-координаційний центр Головного управління ГСЧС України в г. Києві надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася в Голосіївському районі на Столичному шосе 26-го кілометра ", - йдеться в повідомленні.
"В результаті зіткнення троє людей загинули на місці: дві жінки 1998 та 2001 років народження та чоловік 1990 року народження. Двоє людей 1997 і 1999 років народження виявилися заблокованими в автомобілі. Рятувальники за допомогою гідравлічного аварійно-рятувального комплекту деблокували постраждалих з автомобіля і передали бригаді швидкої допомоги ", - повідомили в ГСЧС.
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