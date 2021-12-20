ДТП за участю двох BMW: загинули троє

Про це повідомляє прес-служба ГСЧС Києва

"6 серпня о 16:36 в оперативно-координаційний центр Головного управління ГСЧС України в г. Києві надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася в Голосіївському районі на Столичному шосе 26-го кілометра ", - йдеться в повідомленні.

"В результаті зіткнення троє людей загинули на місці: дві жінки 1998 та 2001 років народження та чоловік 1990 року народження. Двоє людей 1997 і 1999 років народження виявилися заблокованими в автомобілі. Рятувальники за допомогою гідравлічного аварійно-рятувального комплекту деблокували постраждалих з автомобіля і передали бригаді швидкої допомоги ", - повідомили в ГСЧС.