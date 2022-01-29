ДТП з Шуфричем молодшим у Києві

У центрі Києва зіткнулися два автомобілі, транспортний засіб марки Ssang Yong не пропустив автомобіль Mercedes, за кермом якого виявився син депутата ВР Нестора Шуфрича.
Відзначається, що в результаті ДТП ніхто не постраждав, але обидва автомобілі отримали пошкодження.
До слова, Нестор Шуфрич молодший не вперше потрапляє в ДТП. 26 серпня 2017 року також у центрі Києва, на перехресті вулиць Шота Руставелі та Рогнідинської автомобіль Bentley збив на пішохідному переході жителя Херсона Олексія Мельниченка.
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