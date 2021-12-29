ДТП під Києвом за участю швидкої допомоги. Відео

08:05 29 грудень Київ, Україна

У Софіївській Борщагівці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю машини швидкої допомоги: автомобіль врізався в електроопору.

Про це повідомляє "Магнолія-ТВ".



Аварія сталася на вулиці Пушкіна.



Поліціянти розповіли знімальній групі, що карета швидкої їхала на виклик з Києва. Заїжджаючи до приватного сектора, водій врізався в електроопору, після чого бетонний стовп упав на машину.



Травми отримав водій і медик, що сидів попереду. Проте керівництво швидкої медичної допомоги запевнило, що попередньо травми несерйозні.