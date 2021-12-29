ДТП під Києвом за участю швидкої допомоги. Відео

У Софіївській Борщагівці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю машини швидкої допомоги: автомобіль врізався в електроопору.
Про це повідомляє "Магнолія-ТВ".
Аварія сталася на вулиці Пушкіна.
Поліціянти розповіли знімальній групі, що карета швидкої їхала на виклик з Києва. Заїжджаючи до приватного сектора, водій врізався в електроопору, після чого бетонний стовп упав на машину.
Аварія сталася на вулиці Пушкіна.
Поліціянти розповіли знімальній групі, що карета швидкої їхала на виклик з Києва. Заїжджаючи до приватного сектора, водій врізався в електроопору, після чого бетонний стовп упав на машину.
Травми отримав водій і медик, що сидів попереду. Проте керівництво швидкої медичної допомоги запевнило, що попередньо травми несерйозні.
На місці працювали рятувальники, які розбирали наслідки аварії для розблокування проїзної частини.
Також на місці працювали правоохоронці, які з’ясовували всі обставини ДТП.
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