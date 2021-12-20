ДТП під Києвом: пасажирський автобус протаранив Cadillac (ФОТО)

10:05 24 листопад Київ, Україна

Увечері, 23 листопада, у районі Вишгороду Київської області сталося зіткнення пасажирського автобуса та легкового автомобіля, повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

До поліції надійшов дзвінок 23 листопада о 19:00, в ньому повідомлялося про автотранспортну пригоду в місті. Патрульна поліція обмежила рух на автодорозі. На місці події працювали слідча група Вишгородського районного управління поліції та працівники екстреної медичної допомоги.

На місці ДТП поліція попередньо встановила, що 23-річна водійка легкового автомобіля Cadillac не дотрималася правил дорожнього руху: дівчина мала намір повернути у дозволеному місці, але не врахувала рух пасажирського автобуса, якому потрібно було віддати перевагу та пропустити.

В результаті автобус протаранив автомобіль та водійка, а також пасажирка Cadillac отримали тілесні ушкодження, їх швидка госпіталізувала до найближчої лікарні.

Водій автобуса та його пасажири не постраждали.

Наразі поліція з'ясовує обставини ДТП. Після чого правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.