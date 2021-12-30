ДТП під Диканькою: четверо у лікарні, серед них дитина

18:45 30 грудень Київ, Україна

У полтавській області, на дорозі Диканька — Шишаки сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів, внаслідок зіткнення постраждали троє дорослих та дитина.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Полтавщини.

"ДТП сталося 30 грудня, близько 11:00, на дорозі Диканька — Шишаки, між селом Василівка та смт Диканька Полтавського району. Попередньо відомо, що зіткнулися автомобілі ВАЗ-2109 та Volkswagen. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій та пасажир Volkswagen, а також пасажир та 11-річний хлопчик, які були у ВАЗі", - йдеться у повідомленні.

Усіх травмованих доправили до медичних закладів, де їм надається допомога та встановлюється ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.

Слідчий поліції вирішує питання про внесення відомостей щодо цього факту до ЄРДР за ч.. 1 ст. 286 КК (Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особою, що спричинила потерпілому від середньої тяжкості тілесне ушкодження).



Обставини та причини ДТП з'ясовують фахівці.