ДТП з вини п'яного водія: загиблим хлопчикам було 6 і 7 років

На Вінниччині водій з 1,76 проміле алкоголю в крові збив на смерть двох дітей.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
"У Вінницькій області (село Росоша, Липовецький район) водій авто Skoda збив двох хлопчиків 2013 і 2014 року народження. Діти загинули на місці", - йдеться в повідомленні.
Попередньо, водій не обрав безпечну швидкість (швидкість була близько 90 км/год), не врахував дорожньої обстановки та скоїв наїзд на двох дітей, які рухалися на зустрічному напрямку на велосипедах. Після наїзду автомобіль з'їхав в кювет і загорівся.
Водій перебував у стані алкогольного сп'яніння - драгер показав 1,76 проміле.
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