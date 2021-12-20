ДТП з вини п'яного водія: загиблим хлопчикам було 6 і 7 років

18:00 30 березень Київ, Україна

На Вінниччині водій з 1,76 проміле алкоголю в крові збив на смерть двох дітей.



Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.



"У Вінницькій області (село Росоша, Липовецький район) водій авто Skoda збив двох хлопчиків 2013 і 2014 року народження. Діти загинули на місці", - йдеться в повідомленні.



Попередньо, водій не обрав безпечну швидкість (швидкість була близько 90 км/год), не врахував дорожньої обстановки та скоїв наїзд на двох дітей, які рухалися на зустрічному напрямку на велосипедах. Після наїзду автомобіль з'їхав в кювет і загорівся.



Водій перебував у стані алкогольного сп'яніння - драгер показав 1,76 проміле.