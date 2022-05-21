ДТП на трасі Харків-Сімферополь: загинули четверо, в тому числі двоє дітей

09:15 20 серпня Киев, Украина

Сьогодні, 20 серпня, пресслужба ДСНС повідомила про смертельну ДТП на Запоріжжі. На автомобільній трасі Харків-Сімферополь у районі Запоріжжя сталося зіткнення двох автомобілів - загинули чотири людини, серед яких двоє дітей.

Внаслідок зіткнення легкових автомобілів, один з них згодом загорівся.

У ДТП загинули чотири людини, з них двоє дітей молодше восьми років. Також були травмовані двоє людей, яких у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано.

Від ДСНС залучалося десять осіб і три одиниці техніки.

Нагадаємо, що раніше в Харкові фура збила і переїхала людину. Аварія сталася в Новобаварському районі міста з невідомих причин. Чоловік загинув на місці.

Також в Харкові фургон відірвався від кабіни і врізався в авто. Під час руху на жвавій дорозі відчепилася кабіна вантажівки і фургон врізався в авто з дітьми.