ДТП на проспекті Перемоги у Києві. Відео

09:35 02 грудень Київ, Україна

З 1 на 2 грудня на столичному проспекті Перемоги сталося зіткнення двох легкових автомобілів.

Про це повідомляє "Магнолія-ТВ".



KIA та Hyundai рухалися у напрямку центру. Попередньо, в якийсь момент Hyundai зачепив КІА. Удар був такої сили, що автомобіль KIA вилетів на зелену зону та врізався у будинок.





У Hyundai вирвало двигун, після чого автомобіль теж відлетів на тротуар.

Як повідомляє «Київ оперативний», обох водіїв госпіталізували.