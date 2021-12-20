ДТП на проспекті Перемоги у Києві. Відео

З 1 на 2 грудня на столичному проспекті Перемоги сталося зіткнення двох легкових автомобілів.
Про це повідомляє "Магнолія-ТВ".
KIA та Hyundai рухалися у напрямку центру. Попередньо, в якийсь момент Hyundai зачепив КІА. Удар був такої сили, що автомобіль KIA вилетів на зелену зону та врізався у будинок.
KIA та Hyundai рухалися у напрямку центру. Попередньо, в якийсь момент Hyundai зачепив КІА. Удар був такої сили, що автомобіль KIA вилетів на зелену зону та врізався у будинок.
У Hyundai вирвало двигун, після чого автомобіль теж відлетів на тротуар.
Як повідомляє «Київ оперативний», обох водіїв госпіталізували.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі