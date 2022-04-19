ДТП на Прикарпатті: постраждали двоє дорослих і п'ятеро дітей

Двоє дорослих і п'ятеро дітей отримали серйозні травми через зіткнення легкового Volkswagen Transporter, в якому вони перебували, з вантажним DAF.
Про це повідомляє пресслужба поліції регіону.
В результаті автомобільної аварії травмовано вісім осіб - двоє дорослих, включаючи водія Volkswagen, і діти 8, 11, 13, 15 і 17 років.
Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень постраждалих встановлюється.
Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень постраждалих встановлюється.
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