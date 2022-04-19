ДТП на Прикарпатті: постраждали двоє дорослих і п'ятеро дітей

18:00 21 липня Київ, Україна

Двоє дорослих і п'ятеро дітей отримали серйозні травми через зіткнення легкового Volkswagen Transporter, в якому вони перебували, з вантажним DAF.

Про це повідомляє пресслужба поліції регіону.

"21 липня о 12:35 сталася аварія в Делятині. Поліціянти попередньо встановили, що 40-річний житель Житомирської області рухався на автомобілі Volkswagen Transporter в напрямку міста Мукачево і, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не переконався в безпеці маневру і допустив зіткнення з автомобілем DAF", - йдеться в повідомленні.

В результаті автомобільної аварії травмовано вісім осіб - двоє дорослих, включаючи водія Volkswagen, і діти 8, 11, 13, 15 і 17 років.



Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень постраждалих встановлюється.