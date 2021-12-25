ДТП на пішохідному переході: двоє дітей у важкому стані
06:51 23 квітень Київ, Україна
З серйозними і численними травмами, отриманими в результаті ДТП
, двоє дітей 12 років доставлені в лікарню. Аварія сталася на трасі Дніпро-Запоріжжя на нерегульованому пішохідному переході в селі Братське.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції України.
"Попередньо, водійка, керуючи автомобілем Peugeot 308, рухалася з міста Дніпро в напрямку Запоріжжя, на нерегульованому пішохідному переході в селі Братське скоїла наїзд на двох малолітніх дітей - хлопчика і дівчинку. Дітям приблизно 12 років. ШМД госпіталізувала дітей в лікарню у важкому стані", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що водій затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
"За фактом ДТП слідчі почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК. На місці працює слідчо-оперативна група, яка встановить всі обставини і причини події", - підкреслюють в поліції.
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