ДТП на пішохідному переході: двоє дітей у важкому стані

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції України.

"Попередньо, водійка, керуючи автомобілем Peugeot 308, рухалася з міста Дніпро в напрямку Запоріжжя, на нерегульованому пішохідному переході в селі Братське скоїла наїзд на двох малолітніх дітей - хлопчика і дівчинку. Дітям приблизно 12 років. ШМД госпіталізувала дітей в лікарню у важкому стані", - йдеться в повідомленні.