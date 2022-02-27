ДТП на Миколаївщині: перекинувся позашляховик з підлітками

16:31 01 червень Київ, Україна

Поліціянти встановлюють обставини ДТП , в якій отримали травми четверо неповнолітніх, один з яких перебував за кермом позашляховика.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Миколаївській області.

«31 травня приблизно о 16:00 на автодорозі Н-24 «Благовіщенське - Миколаїв» біля с. Новопетрівське Костянтинівської ОТГ 16-річний юнак, перебуваючи за кермом автомобіля BMW X5, не впорався з керуванням. В результаті автомобіль з'їхав в кювет, зіткнувся з деревом і перекинувся. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та троє його пасажирів у віці 15-16 років отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Ще одна 17-річна пасажирка від медичної допомоги відмовилася», - відзначають в поліції.

Подія кваліфікована за ознаками ч. 1 ст. 286 КК «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років позбавлення волі.

Слідчі встановлюють всі обставини і причини ДТП.