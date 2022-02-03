ДТП на Набережній Запоріжжя: у палаючій машині згоріли три студенти

06:01 18 вересень Київ, Україна

На Набережній Запоріжжя сталася жорстка ДТП, в якій загинули три молодих людини.



Про це повідомляє Telegram-канал "Це Запоріжжя".



Відзначається, що BMW їхало на великій швидкості в середньому ряду і вдарило в бік Nissan, який і влетів в стовп рекламного щита. Машина від удару відразу ж загорілася, люди кинулися витягати пасажирів.



Також стало відомо, що в машині було шість осіб - всі іноземні студенти медуніверситету. Троє загинули, ще троє потрапили до лікарні.