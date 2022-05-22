ДТП на Львівщині: у результаті постраждали 10 осіб, серед них двоє дітей

17:35 18 грудня Київ, Україна

Не впорався з керуванням і вискочив на зустрічну смугу водій пасажирського мікроавтобуса, в результаті чого сталося зіткнення з зустрічним легковим автомобілем. ДТП сталася на трасі "Київ-Чоп" 17 грудня, близько опівночі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.



Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса "Фольксваген", 34-річний житель Чернівців, виконуючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем "Фольксваген Гольф", яким керував 47-річний житель Закарпаття.



В результаті зіткнення тілесні ушкодження отримали водії транспортних засобів, 22-річний пасажир "Гольфа", житель Закарпаття, а також сім пасажирів мікроавтобуса віком 19, 25, 30, 66, 69 років і двоє дітей 2,5 і 4 років - жителі Івано-Франківської та Чернівецької областей. Всі учасники ДТП були доставлені в лікарню. Медики уточнюють їхні діагнози.



За фактом слідчі Стрийського відділу поліції, під процесуальним керівництвом Стрийської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.



Правоохоронці встановлюють обставини події.