ДТП на Херсонщині забрала життя трьох осіб

На Херсонщині, в результаті автомобільного зіткнення загинули три людини, включаючи 6-річну дитину. Трагедія сталася ввечері 8 червня, поліція шукає очевидців і свідків аварії.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.
У поліції розповіли, що 8 червня близько 18:00 надійшло повідомлення, що біля с. Цукури Каховського району на перехресті автодоріг Одеса - Мелітополь і Чаплинка - Нова Каховка зіткнулися автомобіль Audi Q7 і вантажівка Volvo з напівпричепом. На місце події терміново виїхали керівництво та слідчо-оперативні групи обласного главку і районного відділу поліції.
На місці ДТП поліціянти встановили, що водій позашляховика, якому через кілька днів мало виповнитися 45 років, рухався другорядною дорогою Чаплинка - Нова Каховка і виїхав на перехрестя з головною автодорогою Одеса - Мелітополь, не надавши переваги в русі вантажівці. Сталося зіткнення транспортних засобів. В результаті ДТП водій Audi, його 42-річна дружина та 6-річна дочка отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям.
У позашляховику також перебувала ще одна дочка подружжя, якій 16 років. Зараз дівчина перебуває в несвідомому стані з важкими травмами в центральній лікарні м. Нова Каховка.
Сім'я приїхала на Херсонщину з Кіровоградської області.
Поліція просить можливих свідків і очевидців ДТП зателефонувати за номером (099) 95-27-524 (слідчий Олександр Дорошенко) або "102".
Разом з тим, лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок повідомив, що в цій ДТП загинув заступник голови Кропивницької обласної організації ВО "Свобода" Едуард Жмутський, його дружина Марина, яка була керівником обласної організації Об'єднання українок "Яворина" і депутатом Новгородківської селищної ради від "свободи", і їхня молодша дочка Злата.
Тягнибок пише, що старша дочка подружжя Аліна зараз знаходиться в комі.
На місці ДТП поліціянти встановили, що водій позашляховика, якому через кілька днів мало виповнитися 45 років, рухався другорядною дорогою Чаплинка - Нова Каховка і виїхав на перехрестя з головною автодорогою Одеса - Мелітополь, не надавши переваги в русі вантажівці. Сталося зіткнення транспортних засобів. В результаті ДТП водій Audi, його 42-річна дружина та 6-річна дочка отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям.
У позашляховику також перебувала ще одна дочка подружжя, якій 16 років. Зараз дівчина перебуває в несвідомому стані з важкими травмами в центральній лікарні м. Нова Каховка.
Сім'я приїхала на Херсонщину з Кіровоградської області.
Поліція просить можливих свідків і очевидців ДТП зателефонувати за номером (099) 95-27-524 (слідчий Олександр Дорошенко) або "102".
Разом з тим, лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок повідомив, що в цій ДТП загинув заступник голови Кропивницької обласної організації ВО "Свобода" Едуард Жмутський, його дружина Марина, яка була керівником обласної організації Об'єднання українок "Яворина" і депутатом Новгородківської селищної ради від "свободи", і їхня молодша дочка Злата.
Тягнибок пише, що старша дочка подружжя Аліна зараз знаходиться в комі.
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