ДТП на Херсонщині забрала життя трьох осіб

14:13 09 червень Київ, Україна

На Херсонщині, в результаті автомобільного зіткнення загинули три людини, включаючи 6-річну дитину. Трагедія сталася ввечері 8 червня, поліція шукає очевидців і свідків аварії.



Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.