ДТП на Дніпропетровщині: зіткнулися і згоріли вщент два легковики

13:28 18 грудень Київ, Україна

На жаль, жоден випуск новин не проходить без повідомлення про чергову дорожньо-транспортну пригоду. Для українців аварії та ДТП на дорогах вже стали чимось звичайним, звичайно, якщо ця подія не стосується вас особисто. Іноді через масштаб жертв або скандальну особу винуватця ДТП, випадок надовго залишається в увазі преси та населення. Але часом трапляються дуже дивовижні історії.

Як повідомила ДСНС, на Дніпропетровщині вчора, 17 грудня, сталася чергова ДТП: на трасі Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя поблизу села Олексіївка Нікопольського району зіткнулися лоб у лоб легкові авто ВАЗ та Daewoo Lanos, після удару автомобілі загорілися. Дивне в тому, що за такого лобового зіткнення практично немає жертв, лише перелом ніг у пасажира Daewoo. Обидва водії та очевидці, що проїжджали, допомогли витягнути пасажира, якого потім госпіталізували.

"Від удару в моторному відсіку одного з легковиків виник спалах, який швидко поширився і на інший автомобіль", - повідомили рятувальники.

Пожежникам вдалося загасити вогонь, але обидва автомобілі майже повністю згоріли та відновленню не підлягають.

Поліція розслідує причини аварії.