Друзі п'яного водія напали на співробітників патрульної поліції

У Київській області оформлення протоколу на водія, який перебував в стані алкогольного сп'яніння, закінчилося переслідуванням і стріляниною.
Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.
Повідомляється, що на розшук автомобілів, на яких поїхали зловмисники, були орієнтовані всі наряди поліції Київської області. Одну з машин помітили співробітники Білоцерківського відділу поліції на автодорозі Київ-Одеса.
Так, для затримання чоловіків, які чинили опір і не виконували законних вимог правоохоронців, на території столичної області була введена спеціальна поліціянта операція, під час якої спецпідрозділ КОРД затримав зловмисників.
Також за цим фактом порушено кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) і ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.
Крім того, вирішується питання про оголошення зловмисникам про підозри у вчиненні правопорушень.
Крім того, вирішується питання про оголошення зловмисникам про підозри у вчиненні правопорушень.
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