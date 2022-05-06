Друзі п'яного водія напали на співробітників патрульної поліції

21:25 11 грудня Київ, Україна

У Київській області оформлення протоколу на водія, який перебував в стані алкогольного сп'яніння, закінчилося переслідуванням і стріляниною.

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

"Подія трапилася в селищі Терезине Білоцерківського району. Там екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль, водій якого знаходився в стані алкогольного сп'яніння. При складанні адміністративних матеріалів на місце події під'їхали три автомобілі товаришів правопорушника. Вони накинулися на поліціянта з кулаками і зникли в невідомому напрямку, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на розшук автомобілів, на яких поїхали зловмисники, були орієнтовані всі наряди поліції Київської області. Одну з машин помітили співробітники Білоцерківського відділу поліції на автодорозі Київ-Одеса.

"На законну вимогу правоохоронців водій не зупинився і на великій швидкості продовжив рух. У селі Озерна автомобіль заїхав у двір, пасажир вийшов з машини, вистрілив і погрожував правоохоронцям зброєю", - наголошується в повідомленні.

Так, для затримання чоловіків, які чинили опір і не виконували законних вимог правоохоронців, на території столичної області була введена спеціальна поліціянта операція, під час якої спецпідрозділ КОРД затримав зловмисників.

"Зараз трьох чоловіків затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Це - місцеві жителі у віці від 24-х до 53-х років. Також встановлено всіх учасників події, їхнім діям буде дана правова кваліфікація. За місцем проживання зловмисників поліціянти провели невідкладні обшуки і вилучили низку речових доказів, зокрема, зброю і боєприпаси", - йдеться в повідомленні.

Також за цим фактом порушено кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) і ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.



Крім того, вирішується питання про оголошення зловмисникам про підозри у вчиненні правопорушень.