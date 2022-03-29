Дрон-шпигун і мінометний обстріл: бойовики чотири рази порушили режим "тиші"

20:28 30 червня Київ, Україна

Окупаційні війська РФ продовжують здійснювати провокації дії на Донбасі. Так, станом на 17.00 30 червня бойовики чотири рази порушили режим "тиші".

Бойових втрат серед українських військових немає, повідомляє пресслужба штабу ООС.

Як зазначається, біля Золотого-4 противник застосував ручні протитанкові гранатомети. Поблизу Новоселівки ворог відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а недалеко від населеного пункту Новгородське російські окупанти провели обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру.



Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу (БПЛА) «Орлан-10» з перетином лінії розмежування. Дрон-шпигун вчасно пригнічений засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).



У пресслужбі також повідомили, що в районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання і інші складові сил оборони. Так, піротехнічні розрахунки Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) розмінували понад 13 гектарів території і передали на знешкодження 193 вибухонебезпечних предмети.