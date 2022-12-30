Дрон ЗСУ знищив російський танк у районі Бахмута

13:10 30 грудня Київ, Україна





Військові повідомляють, що танк зс росії вночі наближався до позиції ССО, але оператор вчасно помітив ворожу техніку і завдав попереджувального удару. За допомогою безпілотника з тепловізором він скинув снаряд із повітря та влучив прямо під вежу. На записі можна побачити потужний вибух, але невідомо, що сталося з екіпажем танка. Український оператор за допомогою дрона завдав удару по російському танку в районі Бахмута Донецької області. Пресслужба Сил спеціальних операцій розмістила відеоролик у своєму Telegram-каналі.Військові повідомляють, що танк зс росії вночі наближався до позиції ССО, але оператор вчасно помітив ворожу техніку і завдав попереджувального удару. За допомогою безпілотника з тепловізором він скинув снаряд із повітря та влучив прямо під вежу. На записі можна побачити потужний вибух, але невідомо, що сталося з екіпажем танка.

"Бахмутський трикутник – тут пропадають залізяки окупанта", – зазначила пресслужба в описі ролика.

Декілька днів тому писали, як український дрон знищив ворожий танк Т90М. Передбачається, що після наїзду на міну екіпаж покинув техніку, а оператори ЗСУ вирішили добити її, щоб окупанти не змогли відремонтувати та повернути на поле бою.



Повідомляли також, що ЗСУ ефективно використовують гоночні дрони для знищення російської техніки. Ці БПЛА дуже швидкі, маневрені, тому вимагають великої майстерності операторів, також вони швидко розряджаються.