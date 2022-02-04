Бійка в Кирилівці закінчилася стріляниною з рушниці

В смт Кирилівка Запорізької області після п'яної бійки, яка завершилася стріляниною з рушниці, двоє чоловіків госпіталізовані з вогнепальними пораненнями черевної порожнини, грудей і голови.
Про це йдеться в повідомленні Департаменту карного розшуку Нацполіції в Telegram.
У постраждалих вогнепальні поранення черевної порожнини, грудей, голови. Зараз за життя обох чоловіків борються лікарі.
"Сміливця" затримали при спробі поспішного виїзду з населеного пункту, проводяться слідчі дії", - додали у відомстві.
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