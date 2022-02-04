Бійка в Кирилівці закінчилася стріляниною з рушниці

07:51 18 травень Київ, Україна

В смт Кирилівка Запорізької області після п'яної бійки, яка завершилася стріляниною з рушниці, двоє чоловіків госпіталізовані з вогнепальними пораненнями черевної порожнини, грудей і голови.

Про це йдеться в повідомленні Департаменту карного розшуку Нацполіції в Telegram.

"Попередньо встановлено, що дві компанії осіб в нетверезому стані через раптовий конфлікт затіяли бійку. Після її "завершення" зловмисник повернувся до противників, але вже з рушницею. Фігурант зробив кілька пострілів, якими поранив 18-річного та 46-річного жителів Запоріжжя", - сказано в повідомленні.

У постраждалих вогнепальні поранення черевної порожнини, грудей, голови. Зараз за життя обох чоловіків борються лікарі.



"Сміливця" затримали при спробі поспішного виїзду з населеного пункту, проводяться слідчі дії", - додали у відомстві.