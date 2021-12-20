Дощі знову затопили Івано-Франківськ

Негода повернулася на Захід України, як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, в результаті сильних дощів в Івано-Франківську затопило дороги, підвали і будинки.
Також пошкоджено близько 30 метрів берегоукріплення та близько 20 метрів грунтової дороги. У селі Верхній Студений Міжгірського району місцевий струмок розлився на автомобільну дорогу, підтоплені три домогосподарства.
У селі Розтока спостерігається розлив місцевого струмка, на центральній вулиці протяжністю близько одного кілометра утруднений під'їзд автомобілів до десяти домогосподарствам.
У відомстві уточнили, що в місті підтоплено приміщення кафе, підвал реабілітаційного центру та офісне приміщення.
Рятувальники працюють на місцях, додали в Держслужбі з НС.
Рятувальники працюють на місцях, додали в Держслужбі з НС.
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