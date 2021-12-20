Дощі знову затопили Івано-Франківськ

20:00 27 липень Київ, Україна

Негода повернулася на Захід України, як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, в результаті сильних дощів в Івано-Франківську затопило дороги, підвали і будинки.

"Близько 13.00 (збігається з київським часом - ред.) В результаті проходження короткочасних злив відбулося різке підняття рівня води в гірських потічках і річках. Як наслідок, в селі Скотарське Воловецького району річкою Віча знищений один і пошкоджені три містка, підтоплено одне домогосподарство. Також з -за розливу води ускладнено транспортне сполучення з 36 домогосподарствами ", - повідомляється на сайті.

Також пошкоджено близько 30 метрів берегоукріплення та близько 20 метрів грунтової дороги. У селі Верхній Студений Міжгірського району місцевий струмок розлився на автомобільну дорогу, підтоплені три домогосподарства.

У селі Розтока спостерігається розлив місцевого струмка, на центральній вулиці протяжністю близько одного кілометра утруднений під'їзд автомобілів до десяти домогосподарствам.

"Станом на 16.00 (збігається з київським часом - ред.) В оперативно-координаційний центр управління Держслужби з НС України в Івано-Франківській області надійшло три повідомлення про підтоплення підвальних приміщень в Івано-Франківську", - відзначили в прес-службі.

У відомстві уточнили, що в місті підтоплено приміщення кафе, підвал реабілітаційного центру та офісне приміщення.

Рятувальники працюють на місцях, додали в Держслужбі з НС.