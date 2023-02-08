Донеччина під ударом: постраждали двоє цивільних

Донецька область вкотре під ворожим вогнем. Внаслідок ракетного удару двоє постраждали.
Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.
За його словами, минулої доби, 7 лютого, окупанти поранили двох цивільних у Бахмуті.
Всього з початку війни на Донеччині загинуло 1352 особи, 3002 - отримали поранення.
Разом з тим, поки що неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.
За його словами, минулої доби, 7 лютого, окупанти поранили двох цивільних у Бахмуті.
Всього з початку війни на Донеччині загинуло 1352 особи, 3002 - отримали поранення.
Разом з тим, поки що неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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