Донеччина під ударом: постраждали двоє цивільних

10:29 08 лютого Київ, Україна

Донецька область вкотре під ворожим вогнем. Внаслідок ракетного удару двоє постраждали.



Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.



За його словами, минулої доби, 7 лютого, окупанти поранили двох цивільних у Бахмуті.



Всього з початку війни на Донеччині загинуло 1352 особи, 3002 - отримали поранення.



Разом з тим, поки що неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.