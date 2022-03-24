Донецькій шахті нічим розрахуватися за електроенергію, за це її почали поступово відключати від електрики

15:19 25 червня Київ, Україна

Шахтоуправління Південнодонбаське №1, яке знаходиться в Донецькій області в місті Вугледар, частково відключено від подачі електроенергії за борги шахти перед постачальниками електроенергії. У разі повного знеструмлення шахти в Донецькому регіоні можуть виникнути серйозні проблеми з питною водою.

Про це повідомляє Незалежна профспілка гірників України.

"Як повідомив голова первинної організації НПГУ Євген Марусенко, вже вимкнули вентилятор головного провітрювання і триває відключення інших шахтних об'єктів. Незабаром шахта повністю буде знеструмлена", - йдеться в повідомленні.

У профспілці зазначають, що вчора зверталися до керівництва Донецької області та Вугледара з проханням запобігти знеструмленню шахти і не допустити екологічної катастрофи в регіоні. Однак на звернення ніхто не відреагував.

"А якщо терміново не буде відновлена подача електроенергії на шахту, то через півтори доби вона буде повністю затоплена. Цілком ймовірно, що шахтні води з Південнодонбаської №1 почнуть затоплювати і шахту імені Сургая і потраплять в ґрунтові води Вугледара і навколишніх населених пунктів, позбавляючи їхніх жителів питної води", - попередили гірники.

При цьому, стверджують у профспілці, якби з підприємством своєчасно розрахувалися за відвантажене вугілля, то не було б боргів. Оскільки зараз заборгованість гірників перед енергопостачальником складає 121 млн гривень, а вугільному підприємству заборгували понад 150 млн гривень.



Нагадаємо, в травні Міністерство енергетики заявило про повне погашення боргів перед шахтарями державних вугледобувних підприємств за 2021 рік. Гірникам було перераховано майже 1,1 млрд гривень, хоча шахтарі говорили про борг в 1,5 млрд гривень.