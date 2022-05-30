Донецька область залишилася без води

16:30 30 травня Київ, Україна

Донецька область залишилася без води.

 
Про це повідомляє адміністрація КВП "КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ".

Внаслідок бойових дій об'єкти КП "Компанія "Вода Донбасу" опинилися під обстрілами і змушені були призупинити роботу. Міста та селища Донецької області залишилися без централізованого водопостачання.

Станом на 30.05.2022р. селища Ясногірка, Шабельківка, 3-я Олександрівка, Ясна Поляна, Софіївка та стара частина міста частково залишаються без централізованого водопостачання.

У водоканалі додали, що у разі потреби підвезення води проводитиметься спеціальним автотранспортом 31 травня з 9:00 до 19:00.

Інформацію щодо відновлення водопостачання у повному обсязі обіцяють надати додатково.