16:30 30 травня Київ, Україна

Донецька область залишилася без води.

Про це повідомляє адміністрація КВП "КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ".



Внаслідок бойових дій об'єкти КП "Компанія "Вода Донбасу" опинилися під обстрілами і змушені були призупинити роботу. Міста та селища Донецької області залишилися без централізованого водопостачання.



Станом на 30.05.2022р. селища Ясногірка, Шабельківка, 3-я Олександрівка, Ясна Поляна, Софіївка та стара частина міста частково залишаються без централізованого водопостачання.



У водоканалі додали, що у разі потреби підвезення води проводитиметься спеціальним автотранспортом 31 травня з 9:00 до 19:00.



Інформацію щодо відновлення водопостачання у повному обсязі обіцяють надати додатково.