Донеччина: Минулої доби окупанти обстріляли 8 населених пунктів

11:40 21 квітня Київ, Україна

Внаслідок російських ударів загинули двоє мирних жителів, ще 8 поранено, серед них – дитина. Руйнування зазнали щонайменше 23 цивільних об'єкти – житлові будинки, школа, фабрика, комунікації.



Окупанти вдарили по таких населених пунктах Донбасу: Маріуполь, Авдіївка, Мар'їнка, Селидове, Велика Новосілка, Комар, Очеретине, Суха Балка.



Ворог обстрілював мирне населення ракетами із реактивних систем залпового вогню «Град», танків, важкої артилерії.



Поліціянти відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) КК України.