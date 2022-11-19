Донеччанин, за наказом якого зруйнували драмтеатр у Сєвєродонецьку, проведе 13 років за ґратами

Уродженця Донецька суд відправив за ґрати на 13 років, визнавши винним у скоєнні умисних дій для зміни кордонів території та держкордону України, держзраді та участі у незаконних збройних формуваннях. Слідчі кажуть, що проти українських військових він бореться на боці російських бойовиків із 2015 року.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
З жовтня 2015 року чоловік став частиною "1 танкової роти 1 взводу 7 окремої мотострілецької бригади народної міліції ЛНР" в окупованій Брянці в Луганській області. Він вступив на посаду "оператора навідника танка".
У квітні 2019 року бойовики його підвищили до "командира танка".
За чотири дні до початку повномасштабного російського вторгнення донеччанина відправили до району Трьохізбенки на Луганщині. У березні він брав участь у численних обстрілах Рубіжанського хімзаводу "Зоря" з танкових гармат.
У травні-червні він уже опинився у Сєвєродонецьку, де під час вуличних боїв віддав накази з танка обстріляти драматичний театр та житлові будинки,
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
З жовтня 2015 року чоловік став частиною "1 танкової роти 1 взводу 7 окремої мотострілецької бригади народної міліції ЛНР" в окупованій Брянці в Луганській області. Він вступив на посаду "оператора навідника танка".
У квітні 2019 року бойовики його підвищили до "командира танка".
За чотири дні до початку повномасштабного російського вторгнення донеччанина відправили до району Трьохізбенки на Луганщині. У березні він брав участь у численних обстрілах Рубіжанського хімзаводу "Зоря" з танкових гармат.
У травні-червні він уже опинився у Сєвєродонецьку, де під час вуличних боїв віддав накази з танка обстріляти драматичний театр та житлові будинки,
розташовані в районі готелю Мир.
Наступного дня після цього обстрілу – 5 червня – його захопили українські захисники.
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