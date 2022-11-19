Донеччанин, за наказом якого зруйнували драмтеатр у Сєвєродонецьку, проведе 13 років за ґратами

17:18 18 листопада Київ, Україна

Уродженця Донецька суд відправив за ґрати на 13 років, визнавши винним у скоєнні умисних дій для зміни кордонів території та держкордону України, держзраді та участі у незаконних збройних формуваннях. Слідчі кажуть, що проти українських військових він бореться на боці російських бойовиків із 2015 року.



Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.



З жовтня 2015 року чоловік став частиною "1 танкової роти 1 взводу 7 окремої мотострілецької бригади народної міліції ЛНР" в окупованій Брянці в Луганській області. Він вступив на посаду "оператора навідника танка".



У квітні 2019 року бойовики його підвищили до "командира танка".



За чотири дні до початку повномасштабного російського вторгнення донеччанина відправили до району Трьохізбенки на Луганщині. У березні він брав участь у численних обстрілах Рубіжанського хімзаводу "Зоря" з танкових гармат.



У травні-червні він уже опинився у Сєвєродонецьку, де під час вуличних боїв віддав накази з танка обстріляти драматичний театр та житлові будинки,

розташовані в районі готелю Мир.

Наступного дня після цього обстрілу – 5 червня – його захопили українські захисники.