Донбас: військові намагалися вкрасти зброю і боєприпаси

14:09 14 червня Київ, Україна

Троє військовослужбовців Збройних сил України планували вивезти з місця дислокації підрозділу невраховану зброю з метою її подальшого продажу.

Про це повідомили в пресцентрі СБУ.



Згідно з постановою слідчого судді Краматорського окружного суду, правоохоронці провели обшук в одному з військових підрозділів.

В ході обшуку правоохоронці вилучили стрілецьку зброю і боєприпаси, зокрема:

АГС - автоматичні станкові гранатомети 4 шт.;

РПГ - ручні протитанкові гранатомети 2 шт.;

ККМ - кулемет Калашникова модернізований 1 шт.;

ККТ - кулемет Калашникова танковий 3 шт.;

АК 74 - автомат Калашникова 1 шт.;

АК 47 - автомат Калашникова 1 шт.;

АКМС - автомат Калашникова з металевим складаним прикладом 4 шт.;

ГП 25 - гранатомети підствольні 10 шт.;

ПМ - пістолет Макарова 1 шт. ствол в ККТ 2 шт.;

ствол до ПК 1 шт.

Зараз в рамках кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії.



Операція проводилася спільно з СУ ГУ Нацполіції в Донецькій області під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері операції Об'єднаних сил.