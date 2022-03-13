Донбас: військові намагалися вкрасти зброю і боєприпаси

Троє військовослужбовців Збройних сил України планували вивезти з місця дислокації підрозділу невраховану зброю з метою її подальшого продажу.
Про це повідомили в пресцентрі СБУ.
Згідно з постановою слідчого судді Краматорського окружного суду, правоохоронці провели обшук в одному з військових підрозділів.
Згідно з постановою слідчого судді Краматорського окружного суду, правоохоронці провели обшук в одному з військових підрозділів.
В ході обшуку правоохоронці вилучили стрілецьку зброю і боєприпаси, зокрема:
- АГС - автоматичні станкові гранатомети 4 шт.;
- РПГ - ручні протитанкові гранатомети 2 шт.;
- ККМ - кулемет Калашникова модернізований 1 шт.;
- ККТ - кулемет Калашникова танковий 3 шт.;
- АК 74 - автомат Калашникова 1 шт.;
- АК 47 - автомат Калашникова 1 шт.;
- АКМС - автомат Калашникова з металевим складаним прикладом 4 шт.;
- ГП 25 - гранатомети підствольні 10 шт.;
- ПМ - пістолет Макарова 1 шт. ствол в ККТ 2 шт.;
- ствол до ПК 1 шт.
Зараз в рамках кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії.
Операція проводилася спільно з СУ ГУ Нацполіції в Донецькій області під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері операції Об'єднаних сил.
Операція проводилася спільно з СУ ГУ Нацполіції в Донецькій області під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері операції Об'єднаних сил.
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