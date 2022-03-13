Донбас: військові намагалися вкрасти зброю і боєприпаси

14:09 14 червня Київ, Україна

Троє військовослужбовців Збройних сил України планували вивезти з місця дислокації підрозділу невраховану зброю з метою її подальшого продажу.
 
Про це повідомили в пресцентрі СБУ.

Згідно з постановою слідчого судді Краматорського окружного суду, правоохоронці провели обшук в одному з військових підрозділів.
 
В ході обшуку правоохоронці вилучили стрілецьку зброю і боєприпаси, зокрема:
  • АГС - автоматичні станкові гранатомети 4 шт.;
  • РПГ - ручні протитанкові гранатомети 2 шт.;
  • ККМ - кулемет Калашникова модернізований 1 шт.;
  • ККТ - кулемет Калашникова танковий 3 шт.;
  • АК 74 - автомат Калашникова 1 шт.;
  • АК 47 - автомат Калашникова 1 шт.;
  • АКМС - автомат Калашникова з металевим складаним прикладом 4 шт.;
  • ГП 25 - гранатомети підствольні 10 шт.;
  • ПМ - пістолет Макарова 1 шт. ствол в ККТ 2 шт.;
  • ствол до ПК 1 шт.
Зараз в рамках кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії.

Операція проводилася спільно з СУ ГУ Нацполіції в Донецькій області під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері операції Об'єднаних сил.