Донбас: український військовий потрапив в полон бойовиків

17:12 21 грудня Киев, Украина

17 грудня під час перевірки було виявлено відсутність військового зі складу ООС, результати пошукових операцій нічого не дали, пізніше з'ясувалося, що він потрапив в полон бойовиків, але за яких обставин - поки невідомо.

Про це повідомили в командуванні ООС в понеділок, 21 грудня.