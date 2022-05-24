Донбас: український військовий потрапив в полон бойовиків
17:12 21 грудня Киев, Украина
17 грудня під час перевірки було виявлено відсутність військового зі складу ООС, результати пошукових операцій нічого не дали, пізніше з'ясувалося, що він потрапив в полон бойовиків, але за яких обставин - поки невідомо.
Про це повідомили в командуванні ООС в понеділок, 21 грудня.
"В цей час встановлено, що військовослужбовець затриманий представниками незаконних збройних формувань. Представники російсько-окупаційних військ намагаються цинічно використовувати цей факт для дискредитації Збройних сил України", - додали в штабі ООС.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии