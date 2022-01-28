Донбас: СБУ затримала розвідника "ДНР"

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Співробітники Служби безпеки України затримали бойовика-розвідника незаконного збройного формування "ДНР".





Про це повідомляється на сайті спецслужби в понеділок, 10 травня

Оперативники СБУ встановили, що затриманий - уродженець Горлівки. У 2016 році він проходив службу в одному з військових формувань "ДНР". На посадах "старшого розвідника" і "стрілка-помічника гранатометника" надавав озброєний опір силам АТО/ООС і обстрілював позиції українських військових підрозділів.

Під час перевірки правоохоронці виявили "військовий квиток" сепаратистів і посвідчення "Громадської організації ветеранів Новоросії". В ході попереднього опитування затриманий визнав свою приналежність до терористичних угруповань.



Слідчі СБУ повідомили зловмисникові про підозру у вчиненні злочину за статтею про створення терористичної групи чи терористичної організації (ч.1 ст.258-3 КК України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.