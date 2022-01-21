Донбас: російські бойовики порушили домовленості. Загинув український військовий

13:38 07 вересень Київ, Україна

Досягнуті 22 липня домовленості про припинення вогню були порушені російськими бойовиками, в результаті один український військовослужбовець загинув, другий отримав серйозні поранення.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС на сторінці в Facebook.

6 вересня чергами з автоматичного станкового гранатомета окупанти обстріляли позиції українських військових поблизу Красногорівки Донецької області.



В результаті обстрілу поранення отримав військовослужбовець Збройних сил України. Бійцю вчасно надали медичну допомогу та доставили до лікувального закладу.



На іншій ділянці фронту бойовики відкрили прицільний вогонь зі стрілецької зброї по ВСУ неподалік від Причепилівки Луганської області. В результаті обстрілу один український військовослужбовець загинув.



Нагадаємо, ватажок бойовиків "Донецької народної республіки" Денис Пушилін розпорядився завдати удару по позиціях українських силовиків в районі селища Шуми. Україна нібито не виконала вимоги "ДНР" і не усунула порушення.



Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко відреагував на погрози. Він заявив, що Україна готова відповісти на обстріл бойовиків попри встановлений режим повного припинення вогню. І зазначив, що заяви про інженерні споруди в районі селища Шуми, які нібито зводяться українськими військовослужбовцями, не відповідають дійсності.

З початку поточної доби, 7 вересня, на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку супротивника не зафіксовано. Режим тиші зберігався по всій лінії розмежування.



Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції.