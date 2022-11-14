Донбас: рашисти скинули на позиції українських бійців заборонені радянські аерозольні гранати

15:28 14 листопада Київ, Україна

На позиції українських захисників у Донецькій області російські військові скинули кілька радянських аерозольних гранат "К-51", використання яких заборонено Конвенцією про хімічну зброю та Женевським протоколом від 1925 року.



Про це повідомили у Держприкордонслужбі (ДПСУ).





Одна із скинутих за допомогою дрону гранат не розірвалася, тож прикордонники показали її на фотографії.

У ДПСУ зазначили, що для того, щоб уберегтися від сильної подразливої дії гранати, прикордонники мали деякий час утримувати свої позиції у засобах хімічного захисту.



Журналісти порталу "Мілітарний", описуючи дію гранат, зазначили, що людина, яка потрапила в хмару газу, без протигазу не здатна чинити опір і вести вогонь зі зброї, тому що рефлекторно тягнеться до обличчя, щоб протерти очі. При цьому дихальні шляхи пронизує задишка з кашлем, а носові пазухи заповнюються слизом.



Застосування аерозольних гранат в Україні фіксується з 2015 року. Таке озброєння росіяни використовували, наприклад, під час боїв за Донецький аеропорт.



Вже у вересні цього року оперативне командування Південь розповіло про скидання таких гранат на позиції ЗСУ, а згодом про це говорили й у Генеральному штабі ЗСУ.