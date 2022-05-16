Донбас: п'яні бойовики влаштували бійку із застосуванням зброї, 7 людей загинули

19:43 13 серпня Київ, Україна

Російські окупанти продовжують скоювати злочини на Донбасі. Однією з основних причин скоєння злочинів є зловживання окупантами наркотиками і алкоголем, що призводить до загибелі місцевих жителів.

Так, днями в 9 окремому мотострілецькому полку 1 армійського корпусу так званої "ДНР" на Донбасі, під час п'яної бійки єфрейтор Данило Цуприк відкрив стрілянину зі штатної зброї і застосував гранату, в результаті чого загинули чотири найманці і троє місцевих жителів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Зараз Цуприк знаходиться в розшуку", - додали в управлінні розвідки.

При цьому розвідка опублікувала фрагмент радіоперехоплення розмови бойовиків про інцидент:

- Я тобі нове скажу, "Глему" застрелили.



- Ну, ось мені Іра тільки подзвонила. Чув, бахнуло?



- Він п'яний нажерся, "Каравану" там еб ... чку набили, а його пристрелили. Не ходи туди взагалі, менти приїдуть, залип буде, просто до межі.