Донбас: минула доба без втрат. Окупанти 12 разів порушили "режим тиші"

08:15 26 квітень Київ, Україна

Російські окупанти 12 разів порушили режим припинення вогню, використавши при цьому заборонені мінськими домовленостями міномети 120- і 82-мм калібрів.



Про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.



Зокрема, поблизу населених пунктів Широкине, Південне, Катеринівка, Троїцьке, Новозванівка і Новгородське окупанти вели вогонь по позиціях українських захисників із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120 і 82-мм калібрів, а також з великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем.



Неподалік Пісків російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції наших воїнів з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.



У передмісті населеного пункту Луганське збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



З мінометів 120-мм калібру найманці РФ здійснили обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Водяне.



"Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", - сказано в повідомленні.



"Представникам ОБСЄ було повідомлено через Українську сторону СЦКК про дії збройних формувань Російської Федерації", - додали в штабі.



Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 26 квітня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.



"Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.