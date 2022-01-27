Донбас: на розтяжці підірвалися полковник ЗСУ та прессекретар

15:36 15 вересень Київ, Україна

Під Шумами в результаті вибуху встановленої на розтяжці гранати дві людини отримали поранення.

Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр штабу ООС

"Сьогодні, 15 вересня, близько 11:40 в районі населеного пункту Шуми Донецької області в результаті вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, ймовірно, у вигляді розтяжки, отримали поранення двоє військовослужбовців - полковник А.Апполонов і прессекретар однієї з бригад В.Залевський. Обидва поранені доставлені в лікарню міста Торецьку, їхній стан - стабільний, задовільний", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Апполонов і Залевський знаходилися в цьому районі з метою стандартної перевірки ситуації.

"Йде повне розслідування цієї події та всіх її обставин. За інформацією, якою володіємо станом на цю хвилину, немає підтверджень того, що цей інцидент був не випадковим", - вказали в штабі.