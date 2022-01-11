Донбас: чоловік помер від вибуху міни на кладовищі

У селищі Верхньоторецьке на Донбасі стався смертельний інцидент, чоловік під час прибирання могил на кладовищі підірвався на міні.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Попередньо встановлено, що 69-річний місцевий житель з дружиною прибирали могили на кладовищі в місті Верхньоторецьке, що поблизу лінії зіткнення. Під час робіт стався вибух, в результаті якого людина отримала травми, несумісні з життям.
Зараз усі відвідувачі цвинтаря евакуйовані, небезпечний район оточений поліціянтами.
На місце також спрямовані вибухотехніки для обстеження території. Повні обставини події встановлюються.
Зараз усі відвідувачі цвинтаря евакуйовані, небезпечний район оточений поліціянтами.
На місце також спрямовані вибухотехніки для обстеження території. Повні обставини події встановлюються.
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