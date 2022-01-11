Донбас: чоловік помер від вибуху міни на кладовищі

16:18 04 травень Київ, Україна

У селищі Верхньоторецьке на Донбасі стався смертельний інцидент, чоловік під час прибирання могил на кладовищі підірвався на міні.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Попередньо встановлено, що 69-річний місцевий житель з дружиною прибирали могили на кладовищі в місті Верхньоторецьке, що поблизу лінії зіткнення. Під час робіт стався вибух, в результаті якого людина отримала травми, несумісні з життям.



Зараз усі відвідувачі цвинтаря евакуйовані, небезпечний район оточений поліціянтами.



На місце також спрямовані вибухотехніки для обстеження території. Повні обставини події встановлюються.







